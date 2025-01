Šoštarić najavio utakmicu protiv ‘svoje’ Slovenije: ‘Zaslužili su medalju na OI’

Podijeli :

AP Photo/Brian Inganga via Guliver

Ovo će biti prilika za testiranje forme i završne prilagodbe prije utakmice s Bahreinom koja otvara hrvatski nastup na SP-u u srijedu.

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Svjetsko prvenstvo i večeras će u 20:15 u zagrebačkoj Areni odigrati ključnu prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, jedne od jačih svjetskih selekcija.

Dosadašnje pripreme ostavile su dojam da hrvatska reprezentacija “teturajući pobjeđuje.” Posebno se ističe utakmica protiv Sjeverne Makedonije u Varaždinu, u kojoj igra nije bila na razini potrebnoj za susrete s ozbiljnijim protivnicima poput Slovenije. Izbornik i igrači svjesni su da će večeras morati podići razinu igre kako bi uz samopouzdanje ušli u predstojeći turnir.

Mario Šoštarić, sigurna opcija na desnom krilu i najbolji strijelac Lige prvaka, ponovno se ističe kao ključni igrač. U Varaždinu je dijelio minute s Ivanom Glavašem, no morao je intervenirati i preuzeti odgovornost nakon promašenih sedmeraca, što se protiv Slovenije neće smjeti ponoviti. Greške poput tih mogle bi se skupo platiti u susretima s jačim protivnicima.

“Sigurno utakmica koju više ne smijemo ponoviti. Na poluvremenu nije bilo lijepo u svlačionici. Kapetan je rekao neke stvari koje su, nadam se, dotaknule sve nas. Nismo bili pravi, i to nas može puno koštati na Svjetskom prvenstvu. Borba u drugom dijelu bila je solidna, ali Makedonci imaju dobar sustav 7 na 6 i odličnog pivota, što nije izgledalo jednostavno,” komentirao je Šoštarić.

Šoštarić je u dresu Szegeda trenutno najbolji strijelac Lige prvaka, ali naglašava da se uspjesi u klubu ne prenose automatski u reprezentaciju:

“Drago mi je zbog toga, dobro se osjećam u Szegedu, ali golovi iz kluba u reprezentaciji se zaboravljaju i opet sam na početku, želim samo više pomoći momčadi”, komentira za Sportske novosti.

Na pitanje o odnosu prema Sloveniji, svojoj bivšoj reprezentaciji, istaknuo je:

“To su moji prijatelji, i sretni su ako sam ja sretan, a tako jest.”

Osvrćući se na prethodna natjecanja, Šoštarić je priznao da mu je bilo teško podnositi opterećenje igranja na različitim pozicijama:

“Ideja je bila da pomognem Martinoviću koji je bio pod velikim opterećenjem. Ali kako su utakmice su išle dalje, padao sam. Ako me pitate bolje se osjećam na jedinici, ali spreman sam prihvatiti svaki posao, jer je to tim.”

Šoštarić je pohvalio Sloveniju, koja je četvrta s Olimpijskih igara, te Makedoniju, ali naglasio da Hrvatska mora podići razinu igre:

“Radimo, težimo biti brži, ne gubiti lopte, svaka utakmica nam dobro dođe. Sad obrana sa širim kadrom koji imamo bolje izgleda i ja mislim da će to sve skupa izgledati bolje. Mislim da imamo širinu za veliko natjecanje. Olimpijske igre su specifične s 14 igrača, to je jako teško i nezgodno. Uvjeren sam da će nam širina pomoći”

O pripremama i skupini u kojoj se Hrvatska nalazi s Bahreinom, Argentinom i Egiptom, Šoštarić kaže:

“Makedonija je bila ok, Slovenija raste, četvrti na OI, dok su možda zaslužili i medalju. Pokazat će nam sigurno gdje smo mi prije prvenstva. Sigurno da je neigranje Gabera za njih promjena, da će im faliti, ali dolazi jedna nova generacija željna dokazivanja.”

“Osnovno je nikoga podcijeniti. Drugo je vjerovati u sebe. Mislim da smo bolji od Bahreina i Argentine. Bahrein je čvrst, brz, zabija lake golove. Argentina ima novu reprezentaciju, vidjeli smo ih u Oslu nedavno, imali smo puno problema. Dobri individualci, odličan vratar Maciel. Ali kada usporedim, mi smo bolji, ali rukomet je danas igra u kojoj ako nisu fokusiran može bez problema izgubiti od takvog protivnika. S odličnom utakmicom bolji smo i od Egipta.”

“Istina, dobili smo ih u prijateljskoj utakmici prije Pariza, ali znam da u takvoj trener Pastor s kojim sam dugo radio u Szegedu pušta puno stvari, što se u ozbiljnim utakmicama ne događa. On je pedantan do bola, analizira svaku kretnju, svaki detalj, ja sam siguran da on zna i što mi doručkujemo svaki dan. Jedan iznimno profesionalan i ozbiljan trener, po mom sudu velika snaga Egipta koji ima sjajnu momčad u kojoj dominira šuterska linija, ali ni u ostalim segmentima nije lošije. Nema Yehie Elderaae koji je ozlijeđen, ali vratili su se Hasham i Yahia. Stvarno su jaki, tvrdi u obrani s odličnim vratarima. To će biti teško, pritisak, ali moramo to maknuti iz glave i vjerovati u sebe. Znamo kako je završilo na prošlom SP i moramo im vratiti za to. Tu će nam trebati najveća podrška s tribina.”

Posebno ističe obiteljsku i prijateljsku podršku:

“Moja obitelj dolazi u punom sastavu, prijatelji iz Velenja također. Neće nedostajati navijačke podrške u Areni.”

Hrvatska reprezentacija večeras ima priliku pokazati koliko je napredovala u pripremama i uliti nadu navijačima za uspješan nastup na Svjetskom prvenstvu.