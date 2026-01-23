Sigurdsson pred utakmicu s Islandom napravio čak tri promjene

Podijeli :

Jozo Čabraja / kolektiff

Hrvatska od 15:30 protiv Islanda igra ključnu utakmicu EHF Europskog prvenstva, a uoči tog susreta hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson napravio je čak tri promjene.

U kadar hrvatske reprezentacije tako su upali vratar Dino Slavić umjesto Mateja Mandića, pivot Veron Načinović umjesto Josipa Šimića te desni vanjski Mateo Maraš umjesto Luke Lovre Klarice.

Hrvatska je u drugi krug ušla s nula bodova dok je Island zbog pobjede nad Mađarskom na dva. Tako je ova utakmica ključna kako bi Hrvatska došla na isti bodovni učinak s Islandom uoči ostalih utakmica. Osim s Islandom Hrvatska će igrati sa Švicarskom, Slovenijom te Mađarskom.

U polufinale prolaze dvije najbolje ekipe iz svake skupine dok trećeplasirane reprezentacije igraju utakmicu za peto mjesto na Europskom prvenstvu.