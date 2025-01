Sigurdsson: Duvnjaku treba dići spomenik u Zagrebu, čast mi je raditi s njim

Podijeli :

Anze Malovrh / kolektiff

Sjajnom igrom i provedbom zamišljene taktike izbornika Dagura Sigurdssona, hrvatski rukometaši su uspjeli nanijeti prvi poraz Islanđanima na ovom Svjetskom prvenstvu. Već na poluvremenu je Hrvatska imala osam golova prednosti (20-12), a potom su u drugom poluvremenu hrvatski rukometaši znalački održavali stečenu prednost i na kraju slavili sa 32-26, a zadovoljstvo nije skrivao ni izbornik.

“Fantastičan je osjećaj bio ovoga jutra, ali koncentracija je već na Sloveniji, to nam je finale. Moramo ostati u istom raspoloženju, atmosferi, ostati pametni. Vidjeli smo što se dogodilo Islandu, odigrali su dvije sjajne utakmice pa su u 10 minuta sve bacili u vjetar. Nama se to ne smije dogoditi sutra. Slovenija će nam htjeti uzvratiti za poraz u prijateljskoj utakmici i na to moramo biti spremni“, rekao je izbornik pa nastavio:

“Trenirali smo tu obranu jako dobro na pripremama, znali smo da će nam trebati u ovoj fazi. Sjajno je što nam se Mandić vratio. Sada imamo obje obrane, ali uvijek se sve više svede na naš mentalitet, koji smo jučer pokazali.”

Protiv Islanda na teren se vratio i Domagoj Duvnjak.

“Odradio je samo jedan trening, ali čekali smo do jutra da kaže može li. Hrvatska je sretna što ima takvog igrača, prava privilegija. Slažem se da treba dobiti spomenik u Zagrebu. I ja sam impresioniran njime, njegovim pobjedničkim mentalitetom. Može biti primjer mladima i počašćen sam što ga imam u momčadi, a hrvatska reprezentacija zadnjih 20 godina. Imao je i ljetos manju ozljedu i uspio se vratiti“, rekao je izbornik o kapetanu pa otkrio kako mu je raditi s Hrvatskom.

“Je li Hrvatska najsrčanija reprezentacija koju sam vodio? Drugačiji ste nego Japanci koji su tihi, ljubazni. Islanđani su isto mentalno jaki. Kada igrate dobro, to se vidi, ali moramo vidjeti kako reagiramo kada smo 2-3 gola u zaostatku. Imali smo nekad crne rupe koje su nas koštale pobjeda. To je moj najveći cilj“, izjavio je pa dobio i pitanje je li ga zvao netko s Islanda.

“Prijatelji i obitelj su mi čestitali, ali sigurno se nekoliko ljudi i ljuti na mene. Morat ću ostati u Zagrebu malo duže prije nego što odem kući”, odgovorio je.