Petković za SK: ‘Zlato je na SP-u već rezervirano. Hrvatska? Nije favorit, ali ždrijeb nam je dobar’

Podijeli :

Jozo Cabraja/ kolektiff via Guliver Images

Sredinom ovog mjeseca počinje Svjetsko prvenstvo u rukometu, koje se prvi put odvija u tri države. Jedan od domaćina je Hrvatska, koja ima priliku doći do medalje nakon dugo vremena. Posljednja je bila prije pet godina, ali to je bio Euro u Austriji, Norveškoj i Švedskoj (srebro). Što se svjetske smotre tiče, zadnja se dogodila još 2013. u Španjolskoj (bronca). S druge strane, Danska želi nastaviti svoju tradiciju osvajanja koju je izgradila 2019. godine (trenutačno ima tri naslova).

Velimir Petković, trener Zagreba je za Sport Klub najavio ovaj turnir. Dotaknuo se protivnika u prvom i drugom krugu, Danske, Dagura Sigurdssona, Domagoja Duvnjaka te finala Svjetskog prvenstva prije 16 godina.

Za početak, vaša najava Svjetskog prvenstva koje službeno starta 14. siječnja? Što očekujete s obzirom na to smo domaćini uz Dansku i Norvešku?

“Mislim da je toliko puno natjecanja u zadnje vrijeme i da je teško očekivati nekakve novitete. Kada sam se počeo baviti ovim poslom, znalo se da su Olimpijskeigre svake četiri te da su EP i SP svake dvije godine. Onda su momčadi i treneri imali vremena da se pripreme te s nečim novim izađu u javnost. Što se noviteta u rukometu tiče, ništa ne očekujem. Sada treniram Zagreb i zanima me rukomet u Hrvatskoj. Očekujem da rukomet u Hrvatskoj napravi jedan korak prema vrhu u odnosu na zadnje prvenstvo i na zadnje Igre, gdje je bilo razočaravajuće. U mom interesu, ali i svih koji vole rukomet je da popularnost ponovno raste.”

“Mislim da imamo jednu veliku šansu, koju smo dobili ždrijebom. Dobili smo prilično zahvalnu grupu u prvom i nadam se u drugom krugu. To bi moglo ići na našu stranu jer praktički nemamo težak put prema četvrtfinalu i polufinalu, što bi sigurno radovalo sve ljubitelje rukometa u Hrvatskoj.”

U skupini čekaju nas Argentina, Bahrein i Egipat. Egipat nam je prije znao stvarati probleme. Ako prođemo u drugi krug, tamo bi nas čekali Island i Slovenija koji su definitivno najpoznatiji u rukometnom svijetu.

“Očekujem prolaz. To govorim kao trenutačni član hrvatskog rukometa, ali nije jednako samo proći i kako. Egipat je pravio probleme i on će ih na ovom prvenstvu praviti mnogim reprezentacijama s kojima će igrati. Nije isto otići u drugi krug s dva boda ili bez njih. Slovenija uvijek igra dobro i pitanje je u kojem trenutku se sastajete s njima. Moje mišljenje je da malo posustaje sa snagom te nije dobra i uvjerljiva kao na početku svakog prvenstva. U sljedeći krug bitno je otići s nekim bodovima, a protiv Egipta trebali bismo imati lagani put prema pobjedi jer neće igrati najbolji igrač Omar Yahia zbog ozljede. Mislim da će biti dobra utakmica, ali i najvažnija.”

Spomenuli ste Egipat i Sloveniju. Kako vam se čine Argentina, Bahrein i Island?

“Island je uvijek dobar i neugodan te može svakoga pobijediti. Bahrein je tipični predstavnik rukometne škole. Brz, oštar i prgav te ga se ne smije podcijeniti. Argentina je bez braće Simonet i ne bi trebala predstavljati problem.”

Branitelj naslova je Danska, koja ima priliku doći do četvrte uzastopne titule prvaka.

“Mislim da ovaj put neće biti nekakvih iznenađenja. Danska trenutačno igra superiorno. Vlada svjetskim rukometom i ima sve zdrave igrače. Jedan od najboljih trenutačno je Gidsel, koji zaista oduševljava. On pravi prevagu i sigurno bi je pravio u svakoj momčadi za koju igra. Da ne podcijenim ostale, mislim da su oni daleko najjači te je samo pitanje tko će osvojiti srebro, broncu i biti četvrti. Mislim da je prvo mjesto rezervirano za Dansku.”

Po vama, možemo li osvojiti medalju koju čekamo već pet godina?

VEZANA VIJEST Sigurdssonu raspoloženje pokvarila ozljeda igrača: ‘Nije izgledalo dobro’

“Sigurno da možemo. Ja sam uvijek govorio da u Europi imamo sedam ili osam reprezentacija, koje mogu doći do medalje. Nažalost, kod nas veliku ulogu igraju publika i suci. To će biti naša velika prednost jer se u Hrvatskoj igra do polufinala. Ako sve bude kako treba, imat ćemo podršku 15 tisuća gledatelja. To je ogromna potpora za borbenost, igrače i motivaciju. Jedna lopta može riješiti plasman u četvrtfinale i polufinale te donijeti osvajanje medalje. Sve je moguće, ali mislim da imamo dosta dobru i mladu momčad s nekoliko izuzetno dobrih igrača koji mogu napraviti prevagu.”

“Imamo Kuzmanovića, koji dobro brani u Bundesligi. Znamo što danas znači dobar golman u rukometu. Uz njega, bit će Pešić koji je pun iskustva, optimizma i samopouzdanja što može biti jako bitno. Imamo Martinovića, koji je sjajan u Rhein-Neckar Löwenu. Tu je Duvnjak, koji je maksimalno motiviran jer službeno igra zadnje prvenstvo za reprezentaciju i jedan je od najboljih igrača svih vremena. Hrvatska može napraviti malo iznenađenje i sve se može okrenuti u njezinu korist.”

Kako vam se trenutačno čini Sigurdsson i njegov rad na funkciji izbornika Hrvatske?

“Čitam, gledam i pratim te znam zašto me to pitate. Ja nikada nisam komentirao svoje kolege pa da bi se moglo ocijeniti je li nešto uspješno ili nije. Morate znati u kakvim okolnostima radi i s kim te koga ima na raspolaganju. Kada sve to imate, onda možete dati svoje mišljenje. Ja njemu želim plasman u polufinale i da bude sretne ruke jer je dobar trener. Isto tako da mu svaka taktika bude plodonosna, da ga igrači slijede i da ima zdrave igrače.”

Svjetsko prvenstvo bit će zadnje za Duvnjaka, koji se oprašta od reprezentacije. Koliko će se njegov izostanak osjetiti u budućnosti?

“Duleta pratim već dugo godina, odnosno otkad se pojavio na rukometnom nebu. Pratio sam ga cijelo vrijeme u Njemačkoj te igrao i spremao se protiv njega. Znamo da je jedan od najboljih igrača, koji se pojavio u rukometu. Vrijeme polako prolazi, a u zadnje dvije-tri godine imao je malu krizu i zbog toga nije bio na razini na kojoj treba. U zadnjih nekoliko mjeseci u Kielu želim mu da pokaže svoju kvalitetu i da se oprosti s medaljom. Za budućnost je jako teško reći, ali mislim da se pojavljuju neki novi igrači. Hoće li netko dostići njegovu kvalitetu i reputaciju, to je veliko pitanje. Rukomet se mijenja i pojavljuju se nova pravila. Teško je sada reći kako će Hrvatskoj biti bez Duleta.”

VEZANA VIJEST VIDEO / Emotivni Duvnjak uoči oproštajnog turnira: ‘Neće mi biti lako zadnji put čuti Lijepu našu’

Gdje smo jaki, a gdje smo slabi u pozicijskom smislu?

“Mislim da je Hrvatska pokrivena na svim pozicijama jer ima dobru momčad. Želim da sve funkcionira, da se svi igrači skupe i budu zdravi, da daju sve od sebe te da iskoriste podršku koju će imati s tribina. Za tu potporu morali bi dati sve od sebe jer publika ih sigurno neće podržati ako se neće boriti 60 minuta. S obzirom na to kakav je nacionalni naboj u Hrvatskoj, to treba iskoristiti na način da podrška bude prisutna.”

Koliko nam je prednost što se ovo prvenstvo održava kod nas poslije dužeg vremenskog razdoblja, odnosno još od 2009. godine?

“Ja sam bio na tribinama u finalu 2009. i stalno se spominje da je Hrvatska nesretno izgubila od fenomenalne Francuske, iako je rezultat mogao otići u drugom smjeru. To je bio sudar između Balića i Metličića s naše te Dinarta, Guigoua, Karabatića s njihove strane. Kod nas broji se samo zlato, a u zadnje vrijeme nismo bili zadovoljni sa srebrom i broncom još iz razdoblja kada je Goluža bio izbornik. Sada bismo unaprijed potpisali da osvojimo srebro ili broncu, a kao treneru Zagreba stalo mi je da Hrvatska odigra dobro, da zadovolji publiku i da se mladi ponovno zaljube u rukomet pa će budućnost biti svjetlija.”

Jesmo li sada veći favoriti zato što igramo doma?

“Hrvatska nije favorit, ali to što igra kući znači kako ima velike izglede da odigra dobro prvenstvo i da ostvari uspjeh.”