Pešić: Jedna od najluđih utakmica, vjerovali smo i Bog nas je nagradio

Anze Malovrh / kolektiff

Jedan od ključnih igrača u pobjedi Hrvatske protiv Mađarske u četvrtfinalu SP-a u Zagrebu (31:30) bio je golman Ivan Pešić.

Pešić je u završnici utakmice obranio nekoliko ključnih lopti i omogućio Hrvatskoj da napravi preokret.

“Jednom u sto godina, hvala Bogu da je to danas. Nevjerojatno, zadnjih pet-šest minuta… Da smo pisali taj scenarij, teško da bi da to tako prošlo: vjerovali smo, nismo odustajali do zadnje minute i Bog nas je nagradio”, rekao je Pešić u razgovoru s novinarima nakon utakmice pa dodao:

“Rekao sam i prošli put, nisam se složio da smo favoriti protiv Mađara. Zadnjih par puta su nas dobili. Ne volim kad smo mi favoriti. Nismo nešto savršeno odigrali, dali smo sve od sebe, borili smo se sa zdravljem, dečki se ne daju, kidaju se maksimalno. Nadam se da će Francuzi dobiti Egipat jer će oni biti favoriti pa da idemo u boj s njima.”

“Ja sam dosta puta i u Nantesu donio prevagu u tim ključnim trenucima. I ovaj put sam vjerovao u to. Ulog je velik. I malom sam govorio, samo da mi ostanemo mirni na golu. Nebitno je je li -5, -3, -10, svaka lopta nam je bitna. Na kraju su baš zadnje tri išle u našu korist. Zovem li Kuzmu ‘mali’? Da, da, mali”, rekao je Pešić i nastavio:

“Vjerovao sam da možemo okrenuti, pogotovo nakon prve obrane. Prva obrana je bila dovoljna da im se uvuče nervoza, pokušavali su krasti vrijeme dugim napadima što im baš nije išlo za rukom, a mi smo svoje šanse iskoristili.”

Otkrio je da mu je ova jedna od najluđih utakmica u karijeri.

“Je li mi ovo najluđa utakmica u karijeri? Jedna od najluđih, draga mi je i ona kad sam u Riju protiv Francuske obranio penal Guigouu u zadnjoj sekundi, ali ovo je bilo za veći ulog i doma. Ovo je bitno za samopouzdanje ekipe za sljedeću utakmicu. Moramo vjerovati. Sa Slovenijom je bilo -5, danas -4 pa smo okrenuli, što ranije nismo imali, taj karakter. Ove godine uz publiku okrećemo sve. Nadam se da ipak i u polufinale nećemo krenuti s minusom”, izjavio je Pešić i zaključio:

“Nadam se da ćemo ovaj put dobiti Francuze, dati sve od sebe. Zapravo, ne znam ni hoće li oni dobiti danas, ali mislim da hoće. Pustimo sad polufinale, pričat ćemo kad dođe… Kod njih nema nitko iz 2009., imaju tri dečka koji igraju sa mnom u Nantesu, dosta su kvalitetni. Nadam se da ću ipak ja u klub donijeti medalju.“