‘Odbačene’ rukometašice odgovorile izborniku: ‘Doznale smo ovo iz medija’

Petter Arvidson / BILDBYRAN / kod PA /

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija sudjelovat će na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. Europska smotra održat će se od 28. studenog do 15. prosinca u Mađarskoj, Švicarskoj i Austriji.

Hrvatske rukometašice igraju u skupini sa domaćom Švicarskom, Danskom i Farskim otocima.

Ono o čemu se najviše priča u kontekstu reprezentacije jest šokantan popis izbornika Ivice Obrvana. Naime, hrvatski strateg se iznenadno odlučio izostaviti s popisa jedne od glavnih zvijezda nacionalne vrste. Na popisu nema Valentine Blažević, Tee Pijević i Ćamile Mičijević. Iako su tri navedene rukometašice potpuno spremne, Obrvan ih nije odlučio pozvati, a sada su se sve tri obratile javnosti zajedničkim priopćenjem.

“Znamo da izbornik čeka našu izjavu. U potpunosti se slažemo kako izbornik Obrvan ima pravo izabrati igračice, koje on želi i da su to sve njegove odluke. Međutim, smatramo da nakon svih ovih godina koje smo dale za ženski rukomet u Hrvatskoj kako smo u najmanju ruku zaslužile da nas netko iz stožera ili saveza obavijesti, a ne da za ovakve stvari doznajemo iz medija. Nema ljepšeg osjećaja od onoga kada obučemo hrvatski dres, koji smo i zavrijedile nositi i braniti trudeći se biti najbolje u onome što radimo i volimo. Upravo iz tog razloga smo duboko uvrijeđene na postupke izbornika, koji je i sam u medijskom istupu rekao kako su vrata reprezentacije otvorena, no on ih sam na ovaj način zatvara.”

Obrvan je ranije objasnio svoju odluku time što želi mladim igračicama dati više prilika:

“Ovo je isključivo moja odluka za ovo Europsko prvenstvo. Ni jedna igračica nije prestala biti članica reprezentacije. Dapače, vrata su svima otvorena. Kao što možete vidjeti, na popisu se nalazi dosta mladih igračica koje bi trebale biti budućnost hrvatske reprezentacije i ovoga trenutka sjajno igraju u svojim klubovima.”