Nexe ide po preokret u Njemačku: ‘Pet golova je velika razlika, ali isto tako i dostižna’

Ivan Peric CROPIX via Guliver Image

Rukometaši našičkog Nexea večeras igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Europske lige protiv njemačkog Rhein-Neckar Löwena.

Nijemci su u prvoj utakmici u Slavoniji slavili 24:19, što je znak da je težak zadatak pred izabranicima Veselina Vujovića.

“Nismo uspjeli otputovati u Njemačku sa što bolji rezultatom jer zaostatak od pet golova to sigurno nije. Pokušali smo promijeniti neke stvari i želimo odigrati što bolju utakmicu, ali svjesni smo da to neće biti nimalo jednostavno jer smo na gostujućem terenu. Nastojat ćemo doći do pobjede”, kazao je Vujović, dok je rukometaš Nexea Fahrudin Melić rekao:

“Idemo u Njemačku s deficitom od pet golova što je velika razlika, ali isto tako i dostižna, ako se odigra na potrebnoj razini. Očekujem da ćemo igrati puno bolje, posebno u napadu, i pokazati neke nove stvari koje bi nas trebale dovesti i situacije za postizanje više golova. Praktički nemamo što za izgubiti i tako ćemo odigrati kako bi ostvarili što bolji rezultat.”