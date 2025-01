Kuzmanovićeva bivša učiteljica podijelila nevjerojatnu priču

Dominik Kuzmanović na ovom je Svjetskom prvenstvu, malo je reći, briljirao. I još će, nadamo se, u finalu. Pokazao je i klasu i talent. Njegovo ime na svakoj se utakmici gromoglasno ori Arenom, obožavaju ga i navijači i suigrači, a htjeli – ne htjeli, nakloniti mu se moraju i suparnici. Čovjek je to koji je branio ‘nemoguće‘ pa čak i kad nije bilo na golu. Sjetimo se samo da je s klupe utrčao, bacio se prema golu i vršcima prstiju obranio zicer Francuza u polufinalu. Malo je onih koji se nisu naježili na te scene… A on? On slavi svaku obranu kao da je prva, kao da je najvažnija… I jest! No, na stranu njegov vrhunski vratarski talent, Kuzmanović je pokazao i koliko je velik čovjek. On je i gladijator i oficir i džentlmen. Posvjedočila je tomu njegova bivša učiteljica iz osnovne škole. Ona je nakon pobjede Hrvatske nad Mađarskom u četvrtfinalu na Facebook profilu napisala što je -popularni Kuzma – napravio.