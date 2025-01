Komentatori iznenađeni odlukom sudaca u Areni: ‘Ne, ne, ne. To nije u redu’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX Zagreb via Guliver

Hrvatska je slavila u Zagrebu protiv Francuske (31:28) za finale Svjetskog prvenstva koje će odigrati u Oslu.

Nakon spektakla koji nam je priredila Hrvatska, priča se pomalo i o suđenju.

Francuzi su u 32. minuti ostali bez Aymerica Minnea koji je zaradio crveni karton nakon prekršaja u napadu. Minne je ušao u hrvatsku obranu, a tamo s loptom u ruci laktom pogodio Leona Šušnju u glavu.

Nakon što su pregledali situaciju, njemački suci su mu pokazali crveni karton. Takva odluka je iznenadila rukometne stručnjake na njemačkom Eurosportu:

“Ne, ne, ne. To nije u redu, ni ja to ne razumijem. Kao sudac morate vidjeti da Minne dobiva kontakt od protivnika na leđima i zato mu ruke idu same gore”, kazao je stručnjak Eurosporta Pascal Hens.

I komentator Uwe Semrau je bio šokiran odlukom sudaca.

“Za mene je ovo situacija u kojoj Minne dobiva slobodno bacanje”, rekao je, a na njegove riječi se nadovezao Hens:

“Nemam pojma kako biste to mogli vidjeti na bilo koji drugi način. Dakle, to definitivno nije crveni karton.”