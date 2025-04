Karabatić o rivalu Baliću: ‘On je legenda, toliko sam ga poštovao. Sve se ludo montiralo’

Podijeli :

xdp x0x via Guliver

Rukometna zvijezda Nikola Karabatić gostovao je u emisiji (Ne)uspjeh prvaka te s voditeljem i hrvatskim trenerom Slavenom Bilićem govorio i o svom rivalstvu s Ivanom Balićem.

Karabatić je Balića proglasio jednim od najboljih rukometaša svih vremena te otkrio kakav je bio njihov odnos.

“On je legenda. Nikad nismo igrali zajedno, uvijek smo igrali jedan protiv drugoga u polufinalu Lige prvaka i utakmicama Hrvatska – Francuska. Bilo je to veliko rivalstvo.

Sjećam se kako su svi 2009. samo čekali utakmicu Hrvatska – Francuska. Čitao sam članak u kojem su me ‘citirali’ da sam kontra Ivanu rekao nešto što nisam. Ludo je kako se montiralo to rivalstvo, a ja sam ga toliko poštovao. Bilo je to van naše kontrole.

Naravno, kao igrač sam htio biti bolji od Ivana jer to je cilj sportaša. Gledao sam ga kako igra i divio se, ali bilo je to i rivalstvo. Znao sam da ih moramo pobijediti ako želimo biti najbolji. Bio je to paradoks između toga da ga jako poštujem i da ga ne smijem poštovati i moram ga pobijediti. Poštovao sam Ivana i tu veliku generaciju”, rekao je Karabatić.

Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak s Francuskom i trostruki osvajač Lige prvaka govorio je i svom porijeklu. Njegov otac Branko, Hrvat iz Vrsina kraj Trogira, također je bio rukometaš te u Nišu, gdje je igrao, upoznao suprugu Radmilu. Tamo se rodio sin Nikola te su kada je navršio tri godine preselili u Francusku.

“Osjećam se kao napola Francuz, napola Jugoslaven. U Francuskoj se nisam osjećao kao stranac. Mama i tata su govorili da je bitno dobro se integrirati u Francusku, no uvijek su bili ponosni na korijene, Jugoslaviju, Hrvatsku i Srbiju. Istovremeno, tata je bio ponosan što smo dobili francusko državljanstvo”, objasnio je.