Hrvatska s lakoćom zabila 44 gola i uništila Zelenortske Otoke

Drugu fazu rukometnog SP-a Hrvatska otvara protiv jedne egzotične reprezentacije koju treba ozbiljno shvatiti. Porazom protiv Egipta rukometaši Dagura Sigurdssona prenijeli su dva boda što znači da nemamo više pravo na pogrešan korak. Nakon Zelenortskih otoka igramo protiv Islanda i Slovenije.

Hrvatska je osvojila bodove koji su i prije susreta praktički bili upisani. Odabranici izbornika Dagura Sigurdssona slavili su s uvjerljivih +20 nastavivši lov za četvrtfinale.

Do kraja drugog kruga hrvatskim rukometašima preostaju još dvije utakmice, protiv Islanda u petak, te protiv Slovenije u nedjelju.

POVEZANO Džomba: Cindrić i izbornik su u dobrim odnosima, sada nema mjesta aferi Hrvatska slavljem protiv Zelenortskih Otoka postavila vlastiti rekord SP-a

Zelenortski Otoci su se držali tek prvih pet minuta do rezultata 3-3. Hrvatska je tada napravila 3-0, u 13. minuti smo imali 11-6, da bi se naš suparnik približio na 11-8. Međutim, Hrvatska je odgovorila serijom 8-0 za velikih 19-8. Do poluvremena je hrvatska prednost narasla na 13 razlike (24-11). U nastavku susreta hrvatski rukometaši su nastavili s dominacijom do konačnih 44-24.

Hrvatsku su do uvjerljive pobjede predvodili Mario Šoštarić s devet golova, Mateo Maraš sa šest, te Marin Šipić, Filip Glavaš i Marin Jelinić sa po pet golova. Ivan Pešić je imao 14 obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Delcio Pina s devet i Paulo Moreno sa sedam golova.

U prvom susretu ovoga kola Slovenija je pobijedila Argentinu sa 34-23 ostavši u igri za četvrtfinale.

Na poluvremenu je bilo sedam razlike za Sloveniju, a na kraju je bilo +11.

Kod Slovenije su prednjačili Tadej Kljun s pet, te Aleks Vlah, Miha Kavčić i Kristjan Horžen sa po četiri pogotka, a Argentince je predvodio Ramiro Martinez s četiri postignuta gola.

U posljednjem susretu ovog kola večeras se još sastaju Egipat i Island.

Drugo kolo je na rasporedu 24. siječnja, a sastaju se Egipat – Slovenija, Argentina – Zelenortski Otoci, te Hrvatska – Island, dok je zadnje kolu u nedjelju kada se sastaju Zelenortski Otoci – Egipat, Island – Argentina, te Hrvatska – Slovenija.

Prve dvije reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale.