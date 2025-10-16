VIDEO / Glavaš nakon debakla Zagreba: ‘Igrali smo kao ona stvar, treba to priznati’

Podijeli :

Rukometaši Zagreba doživjeli su i peti poraz u skupini B Lige prvaka, a bolji od hrvatskog prvaka u Areni Zagreb bio je danski GOG sa 36:31 (19:11).

“Igrali smo kao ona stvar, treba priznati to. Ne preostaje ništa nego skupiti glave, popričati međusobno, jer danas je debakl ovo bio. Želio bih se zahvaliti ljudima što su nas došli podržati u velikom broju. Mislim da je to jedina svijetla točka večeras”, rekao je Filip Glavaš nakon utakmice pred novinarima.

Početak je bio težak.

“Mislim da smo promašili jednostavno previše zicera. Njihov golman je obranio jako puno. Naši, s druge strane, nisu. Ja sam promašio previše, preuzimam odgovornost na sebe. Treba biti realan, to je sport. Danas nije bio naš dan. I evo, imamo šest dana do Szegeda. Treba pokušati nešto napraviti.”

Imate li još motiva nešto napraviti?

“Pa kako ne? Mislim, glupo bi bilo. Ja svaku utakmicu želim pobijediti. Mislim da je apsurdno da se predamo i da dođemo tu skinutih gaća. Pogotovo zbog ljudi koji nas prate. Hvala im još jednom. Mislim, da njih nije bilo danas bi bilo još gore. Pozvao bih ih da u što većem broju dođu i sljedeći put. Teška je situacija”, priznao je Glavaš pa zaključio:

“Ovo nam je bila prilika, ali idemo dalje. Dolazi Šoka, barem da vidimo njega i Jelinića.”

Da barem vas dvojica imate izravan okršaj?

“Barem to, ako ništa drugo”, zaključio je Glavaš.