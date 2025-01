Duvnjak otkrio kojim je riječima motivirao suigrače na poluvremenu

Podijeli :

PETR STOJANOVSKI via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju rezultatom 29:26 u posljednjoj utakmici skupine IV Svjetskog prvenstva te osigurala plasman u četvrtfinale, gdje će u utorak u 18:00 igrati protiv Mađarske.

Slovenci su sjajno otvorili utakmicu i poveli 5:0, dok je naša reprezentacija prvi gol zabila tek u osmoj minuti. Do kraja prvog poluvremena uspjeli smo izjednačiti na 15:15, a Domagoj Duvnjak motivirao je suigrače govorom u svlačionici na poluvremenu.

“Blokada, teška blokada na početku. Prebitna utakmica za nas i cijeli rukomet, pogotovo poslije onakve fantastične pobjede protiv Islanda. Nije to lako, ali ono što me veseli je karakter, da smo mi od 5:0 i 12:7 došli na 15:15, to je bio ključ pobjede. Vratili smo se u utakmicu, u drugom poluvremenu gol za gol, na kraju spretno i sretno pobijedili. Hvala navijačima, čestitke dečkima“, rekao je kapetan te otkrio što je rekao suigračima:

“Rekao sam im: ‘Kako igramo, imamo dobar rezultat.’ i na kraju jedno veliko hvala jer nisam htio da mi ovo bude zadnja utakmica u hrvatskom dresu. To sam im rekao prije drugog poluvremena, veliko hvala, ima još… Ovdje nisam važan ja, reprezentacija je ta koja zajedno diše. Svi smo zajedno po cijele dane, takvo zajedništvo, karakter, mentalitet i kad se gubi da se vraćamo u utakmicu, to je ono najbitnije. Ja bih najviše volio da uđemo u borbu za medalje”, otkrio je Duvnjak.