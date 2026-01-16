Danska uvjerljivom pobjedom otvorila lov na prvi Euro nakon 14 godina

Podijeli :

xEibner-Pressefoto/MarcelxvonxFehrnx EP_MFN via Guliver Image

U petak navečer odigrane su nove tri utakmice na EHF Europskom prvenstvu u rukometu. Jedna utakmica se najviše isticala, a to je susret domaćina Danske i Sjeverne Makedonije. Aktualni svjetski i olimpijski prvaci nastavili su nevjerojatnu formu te su Makedonce porazili s 36:24.

Nije Makedonija imala nikakav odgovor na svjetske i olimpijske prvake. Danska je od rezultata 3:3 napravila seriju 5:0, a tu razliku držali su do kraja prvog dijela u kojem su slavili sa 17:12. U drugom poluvremenu je ta prednost rasla i Danska je na kraju upisala pobjedu od 36:24. Dobar je to početak za domaćina koji za naslov na kontinentalnom prvenstvu ne zna još od 2012. godine.

Najbolji pojedinac momčadi bio je Simon Pytlick s devet golova dok je najbolji igrač svijeta Mathias Gidsel dodao osam golova. Danska je ovom pobjedom skočila na prvo mjesto skupine zbog bolje gol-razlike. U ranijem terminu Portugal je s 40:34 bio bolji od Rumunjske. Dansku u drugom kolu očekuje utakmica s Rumunjskom dok će Makedonija igrati protiv Portugala.

U ostale dvije utakmice vidjeli smo susrete Farskih otoka i Švicarske koji je završio remijem od 28:28. Ferojci su vodili s 19:13, ali onda su upali u neshvatljivu crnu rupu u kojoj 12 minuta nisu mogli doći do gola. Iskoristili su to Švicarci koji su vodili sve do posljednjih sedam sekundi kada je Vilhelm Poulsen pogodio za 28:28.

Pobjedu je upisala i Mađarska protiv Poljske. Hrvatski susjedi, a i reprezentacija s kojom se križamo u glavnoj fazi, je Poljake svladala s 29:21.

Europsko prvenstvo se nastavlja u subotu, a svoj prvi nastup će upisati i Hrvatska koja u švedskom Malmou igra protiv Gruzije.