Ćavar za SK nakon Slovenije: Dobili smo strašnog igrača, a Sigurdsson me iznenadio

Hrvatska rukometna reprezentacija je odigrala posljednju pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva u Zagrebu nakon koje bi lako mogli u euforiju, ali moramo biti jako oprezni.

Patrik Ćavar je uzeo predah od komentiranja teniskih mečeva na Sport Klubu i priključio se ekipi koja će pratiti rukometni SP. Hrvatska je u Areni odigrala perfektno poluvrijeme protiv Slovenije. Je li tu Uroš Zorman, nekoć sjajni igrač, danas izbornik Slovenije pokušao sakriti karte s obzirom da ćemo se križati u drugom krugu sa ‘sosedima’ ne znamo, ali Hrvatska je letjela.

“Bilo je to gotovo idealno izdanje. Neću ulaziti u to što je Zorman radio, mislio, samo ću prokomentirati viđeno. Nakon ove utakmice vidio sam da možemo igrati odličnu obranu. Visoki igrači, sjajno pokretljivi, s dosta bloka, ali prije svega sjajnog rada nogu. Ako je to nešto novo, onda me je Sigurdsson ugodno iznenadio.”

Pako je pričao u jednom dahu.

“Ha ha, lako je kad je dobro. Jako je važno, a na to se mora uvijek povesti posebna pažnja su tehničke greške. Kad su one na minimumu znači da napadu lopta ide, teče, da je pas siguran. E, to smo imali protiv Slovenije. To muči suparnika, onemogućava mu da ti postiže kako mi volimo reći lake golove”.

Start je bio furiozan, gotovo savršen.

“Da, idealno smo otvorili utakmicu i to nam se mora događati češće nego prije, posebno protiv suparnika koji nisu iz najelitnijeg ranga reprezentacija. Treba nam taj karakteran ulazak u svaku utakmicu. Igramo u svojoj dvorani, pred svojom publikom, to nema ne smije biti uteg, već prednost. To nas mora nositi, slično kao momčad u Portugalu 2003. godine. A ne kao u Zagrebu 2009. kada nas je to nekako ‘gušilo'”.

Jedan igrač ga je posebno osvojio.

“Ivan Martinović nam izrasta u svojevrsnog lidera. Sjajno raspoložen, dobre forme iz Bundeslige naravno sazrijeva i dolazi u najbolje rukometne godine. Njegova lakoća me fascinira.”

Što je još dobrog viđeno u napadu?

“Na crti Šipić. Jako dobar, treba ga maksimalno koristiti. Posebno jer ne igra dva pravca. Tu je i Načinović, znam što sve može. Bili smo raznovrsni u napadu, odlični u obrani.”

Puno se pisalo da je Cindrić izgubljen za SP. Ipak je igrao.

“Nije to onaj brzi, laki Cindrić, ne znam o čemu je riječ, ali igrao je bez greške, tranzicija s njim je savršeno precizna. Vjerujem da će nam pomoći, sam je rekao da je spreman.”

Što ćemo sa srednjim vanjskim ako Luka neće moći dati svoj maksimum?

“Duvnjaku može pomoći Martinović i to odigrati jako, jako dobro.”

Dobro, sve su ovo još pripreme, ali kakav je vaš osjećaj?

“Prave stvari su pred nama, lani nas je dvoboj sa Španjolskom prevario. Zato ću biti oprezniji. Imamo klasu, kod kuće smo, samo ne mogu Mandića prežaliti. Kakav bi tandem golmana imali iako je i Pešić odličan, brani u klubu. Prvi krug je već u srijedu, treba se još uigravati, svježe, motivirano ali pametno ući u turnir. I bez nekog posebnog tereta da si sami stavimo na leđa, pa pregorimo. Veselim se skorom početku i tu smo da budemo uz Hrvatsku” , zaključio je proslavljeni rukometni as Patrik Ćavar.