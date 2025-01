Branko Tamše za Jutro SK: ‘Ražanj spreman, ali zec je još u šumi’

Nekadašnji trener Zagreba i NEXE-a iz Našica u našoj je jutarnjoj emisiji s Petrom Čondićem razgovarao o nastupima Hrvatske, ali i ostalih reprezentacija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Kao i sve nas, Tamše je također zadovoljan jučerašnjom sjajnom predstavom u kojoj je Hrvatska svladala Island 32:26.

“Puno je igrača u slovenskoj reprezentaciji i neki i u hrvatskoj su prošli kroz moje ruke i zbog toga mi je posebno drago što je Hrvatska odigrala jednu sjajnu utakmicu. Često sam govorio o hrvatskom rukometnom potencijalu, tako da me ova pobjeda nije iznenadila, dobro malo je tko očekivao da će biti ovako veličanstvena.”

Tamše se dotaknuo Dagura Sigurdssona.

“Moram pohvaliti izbornika, izvukao je maksimum, rekao bih da su bili igrači svi na gornjoj granici svojih mogućnosti. Island je bio deklasiran, ali sada je bitno da Hrvati to mogu ponavljati. vidjeli smo na proteklim turnirima da to nije uvijek bio slučaj.”

Sloveniju ste očekivalau četvrtfinalu, ali ostaje jedna utakmica, no mislim da će Hrvatska i Egipat ipak otići u četvrtfinalu. Što se dogodilo Sloveniji?

“Bilo je tijekom prvenstva u najjačim utakmicama previše loših stvari. Ponajprije jako puno tehničkih pogrešaka, nisu igrali brzi i nadahnuti rukomet što je krasilo Sloveniju, uz to bilo je premalo lakih golova. Ta trenutna forma je koštala Sloveniju.”

Hrvatska je igrala 6-0 obranu, 5-1 uvijek s Duvnjakom. No, ovog puta je Sigurdsson ipak odlučio to odigrati s Mamićem.

“Izgledalo je završeno, potpuno je Island bio isključen. Dvoboj je Hrvatska odigrala s pjenom na ustima, ali onom pozitivnom, sportskom. Na rubu faula odigrana utakmica. To je jednostavno bilo idealno.”

Bili ste trener Dominiku Kuzmanoviću, vi ste ga uveli u seniorski rukomet, jeste li mogli zamisliti da će već sad s 22 godine biti na ovom nivou.

“Jako je mlad, a brani kao da iza sebe ima 20 godina vrhunskog rukometa. Tri godine smo bili skupa, njegov odnos prema rukometu je fenomenalan, on to živi, jako teškko proživljava i malo slabiji dan. On obrani 17 lopti, ali reći mogao sam još jednu ili dvije. Tim pristupom može dugo biti u svjetskom vrhu.”

No, sve je iza nas, ostaje još jedan, ali najvažniji korak. Dvoboj u nedjelju navečer u zagrebačkoj Areni protiv Slovenije koja nema više izgleda?

“Zec je u šumi, a osjetio sam da je ražanj već spreman i da se zec pomalo peče. Nakon ovakve utakmice dođe do psihološkog pražnjenja. Igrači rukometa su desetobojci, moraju biti jaki, brzi, spretni. Nije lako igrati vrhunski rukomet. Rivalitet u dvobojima Hrvatske i Slovenije je uvijek bio velik, iako nemaju izglede naši će rukometaši vjerujete dati sve za pobjedu. I tu Hrvatska mora jako biti oprezna, mora biti na vrhunskom nivou da bi ovo moglo ispasti dobro – zaključio je Branko Tamše.