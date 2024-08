Pravdica: Vrijedio sam za top 8, možda i za približiti se medalji

Podijeli :

Filip Pravdica smatra da je mogao ostvariti i bolji rezultat u finalu skoka u dalj na Olimpijskim igrama u Parizu.

Pravdica je zauzeo deveto mjesto s preskočenih 7.90 m iz druge serije. Skočio je još 7.72 i 7.87, ali se u sva tri skoka odrazio s dosta daleke pozicije, dvaput po 17 centimetara od granice, i jednom 11 cm.

“Prekrasno iskustvo. Bilo je jako natjecanje, nije me sreća pomazila ovaj put. Vrijedio sam za top 8, čak sam se mogao približiti i medalji. Djelomično je povijest ispisana, ovo je bilo prvo muško atletsko finale ikad za Hrvatsku. Ponosan sam na to. Nadam se da ću se kao trener približiti nekoj medalji. Skakat ću dok god me noge i kukovi slušaju i ponosno braniti boje Hrvatske”, rekao je 29-godišnji Riječanin za HRT.

Natjecanje je bilo dosta jako.

“Osmo mjesto pobjeglo mi je za šest centimetara. Zadnji skok bio mi je 7.87, ali preko 15 cm do daske. Prostora je bilo.”

Osobni rekord Pravdice (8.35) bio bi dovoljan za medalju.

“Kopkat će me malo. Mora mi sve ovo prvo sjesti. Možda će jednom prilikom i doći velika medalja. Zahvalan sam svim ljudima oko mene koji su mi pomogli. Hanžek je brzo, tamo ću skakati”, kazao je Pravdica.