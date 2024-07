Kljaić za SK: ‘Savez i izbornik će se sakriti iza igrača, imamo klasu, ali nismo kompletni!’

Podijeli :

Na startu Olimpijskog rukometnog turnira Hrvatska je ostvarila pobjedu i poraz, što znači da je osvojila dva boda u skupini. Prvo je dobila Japan golom u zadnjoj sekundi, a nakon toga izgubila od Slovenije. Do kraja ostala su još tri nastupa i poslije njih bit će poznato hoće li se plasirati u drugi krug ili će se oprostiti već u grupnoj fazi.

Poznati rukometni stručnjak Nenad Kljaić se u razgovoru za Sportklub osvrnuo na prva dva nastupa Hrvatske, Njemačku koja nam je sljedeći suparnik i drugu skupinu (Danska, Francuska, Norveška, Mađarska, Egipat i Argentina).

Kako ste vidjeli nastupe Hrvatske na Olimpijskim Igrama u Parizu?

-Kao prvo, hoću reći sljedeće. Da ne ispadne kako sam ja dežurni pljuvač, jedini od svih uvijek sam govorio istinu i bio vrlo realan. Otprilike prije odlaska na Olimpijske Igre najavio sam da ćemo ovako proći za razliku od svih ostalih trenera i igrača koji su možda isto ili slično mislili i svi su mišljenja da se ne može sa 20 treninga napraviti rezultat, ali ne usude se reći ili uvijek se skrivaju da se ne bi zamjerili. Misle jedno, a govore drugo i pričaju da je Dagur fenomenalan. I dok ćemo se tako ponašati i skrivati se, rukomet će tonuti sve više i više. A ovi novinarčići, koji su poltroni, koji su pisali po zadatku i dizali ga u nebesa kao da su naši treneri neznalice, a on da je popio svu pamet svijeta, baš me zanima što će sad pisati. Kada sam vidio plan i program priprema, rekao sam kako ćemo proći. Znači, na Igre se ne može otići sa 20 odrađenih i ozbiljnih treninga. Kakve su to pripreme da imaš jedan trening dnevno prijepodne, a popodne da imaš slobodno te da igraš biljar i pikado. Trebalo je biti minimalno 60 ozbiljnih treninga i bilo je dovoljno vremena da se momčad maksimalno pripremi i uigra za OI. Onda bi to izgledalo puno drugačije i bolje. Ovo je sve odraz nerada u pripremama. Po meni, nisu krivi igrači nego prvenstveno Sigurdsson i oni koji su ga doveli i dopustili ovakav smiješan plan i program priprema. Da bi se opravdalo dovođenje Sigurdssona, reći će sada da mi nemamo kvalitetne igrače. Mi imamo dovoljno kvalitetne igrače da se borimo za polufinale, Za to samo trebamo imati dobrog trenera, koji zna svoj posao, koji zna posložiti momčad kako treba, koji poznaje igrače i koji poznaje druge igrače koji trenutačno nisu među tih 14, a kvalitetom zaslužuju. Onda utakmica protiv Japana ne bi izgledala tako da smo dobili sa srećom. Ono je bila čista sreća da su Japanci promašili dva zicera na kraju utakmice. Inače bi izgubili od Japana i ne bi imali nikakve šanse za četvrtfinale. Još uvijek imamo šansu za četvrtfinale, ali put će biti puno teži jer morat ćemo pobijediti Njemačku i Španjolsku. Oni nam možda malo više odgovaraju jer su fizički jači, ali ipak sporiji, mi trenutno imamo probleme u obrani sa bržim igračima, jer nismo spremni i nismo dobro posložili obranu, a to je opet stvar katastrofalnih priprema za OI. I da zaključim – s obzirom kako smo se dosada predstavili u prve dvije utakmice, ovo je bilo jako loše.

Kakva je igra u odnosu na prošli Euro?

-Vidjeli smo kako je Japan prošao protiv Njemačke. Nijemci su već u prvom poluvremenu vodili sa 12 razlike, a u drugom igrali sa drugom postavom i utakmicu sigurno priveli kraju. Japan je solidna reprezentacija, ali to ipak spada u drugu klasu svjetskog rukometa. Slovenci nisu nešto posebno, ali jednostavno mi smo izgledali jako loše u obje utakmice. To je odraz toga da je nakon završetka klupske sezone bila preduga pauza, a onda su se pripreme radile sa jednim treningom dnevno što nikada nisam vidio. Sada izgledamo puno gore, nego što smo izgledali na zadnjem Euru.

Sljedeći suparnik je Njemačka, koja je maksimalna (ima dvije pobjede i četiri boda).

-To se vidi kada se odrade dobre pripreme. Nijemci su bili loši na Euru i u kvalifikacijama. Znači, dva puta smo ih lagano dobili. Iako sada nisu puno promijenili momčad, trenirali su kako treba i sad ćemo vidjeti kako će izgledati protiv nas. Vidjet će se rad trenera, koliko su oni napredovali, a koliko smo mi nazadovali. Bit će nam nešto lakše igrati protiv njih zato jer Nijemci nemaju toliko brze igrače, nego više idu na snagu i spori su. Takvi igrači nama više odgovaraju, ali ništa nije izgubljeno jer naši dečki uvijek su znali izvući zadnje atome snage i zajedno skupiti glave kada je bilo teško. Ako naši golmani budu branili kao na zadnje dvije utakmice protiv Nijemaca, imamo šanse. Ako nam golmani neće biti na visini ili ako će braniti prosječno, onda će to biti puno teže.

Vaš osvrt na igru golmana, bekova, krila i pivota u prva dva nastupa?

-Sada ne bih o igračima pojedinačno. Meni je žao njih jer oni su najmanje krivi zbog ove situacije. Kako treniraš, tako ćeš igrati. Ako si u zadnja dva mjeseca trenirao gotovo ništa u odnosu na ostale reprezentacije, koje su trenirale dva puta dnevno i koje nisu imali toliko slobodnih dana kao naša reprezentacija, onda uopće nije čudno da smo totalno van forme te da izgledamo nemoćno i kao rasturena vojska. Mi pojedinačno možda nismo kao Danci i Francuzi, ali možemo se pohrvati sa svima ostalima. Olimpijske Igre su jedino natjecanje kada trener može ostaviti svoj rukopis te kada ima dovoljno vremena da posloži momčad po svojoj nekoj viziji i tu se vidi njegov rad. Za ostala natjecanja trener možda nema toliko slobodnog vremena, ali za Olimpijske Igre tu se mora vidjeti rukopis trenera.

Kako vam se čini druga grupa u kojoj se nalaze Danska, Francuska, Norveška, Mađarska, Egipat i Argentina?

-Po meni, to je puno jača i kvalitetnija skupina od naše jer prvih pet reprezentacija osim Argentine su trenutno bolje od svih reprezentacija iz naše grupe. Danci su sigurno prvi, a Francuzi vjerojatno drugi. Bit će zanimljivo tko će ispasti. To je zasada Mađarska, koja je izgubila u direktnom susretu od Egipta. Međutim, tamo je sve otvoreno osim prvog mjesta koje će uzeti Danci. Pitanje je drugog i trećeg mjesta između Francuza te Norvežana. Bez obzira na sve još uvijek imamo šanse izboriti četvrtfinale, a to je najbitnija utakmica cijelog turnira. Pobjeda te vodi u borbu za medalju, a poraz te šalje kući. Po meni, jedino nas golmani mogu spasiti da im se dogode dva-tri odlična dana i da anuliraju našu lošu igru u obrani.

Pripremio: Matej Kalem