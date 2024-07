Đoković srušio Nadala i dobio možda i zadnji okršaj ikad

Podijeli :

xJustPictures.ch JarixPestelaccix via Guliver

Prvi nositelj olimpijskog turnira tenisača u Parizu Srbin Novak Đoković plasirao se u 3. kolu svladavši sa 6-1, 6-4 svog velikog rivala Španjolca Rafaela Nadala u susretu 2. kola koji je bio njihov čak 60. međusobni dvoboj.

Đoković je u potpunosti dominirao prvim dijelom susreta, dobio je prvih pet gemova i 10 od prvih 11 te se činilo kako će u potpunosti deklasirati Nadala i to na terenu na kojem je Španjolac osvojio čak 14 “grand slam” naslova. No, Nadal je uspio osvojiiti četiri gema zaredom, doći do 4-4 u drugom setu, no snage za potpuni preokret nije bilo.