VIDEO / Čovjek koji je triput izjednačio rekord Duje Draganje: Strašan tjedan je iza mene i iza svih nas

Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hribar je sjajnom završnicom slavio s vremenom 20.70 sekundi čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, te je za 11 stotinki nadmašio Francuza Maximea Grousseta i Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji su podijelili drugo mjesto. Šeremet je pritom postavio i novi svjetski juniorski rekord.

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.

Hribar je osvojio 13. zlato za Hrvatsku na EP u 25-metarskim bazenma, ali prvo nakon 15 godina i trijumfa Sanje Jovanović na 50m leđno.

“Strašan tjedan je iza mene i iza svih nas, s osvojenom broncom, srebrom i zlatom. Zadnji put kad smo osvojili štafetu bilo je 2009. godine. Uopće ne znam kad smo zadnji put imali europskog prvaka u plivanju.

Strašno sam zadovoljan svojim rezultatom, zalaganjem i plivanjem. Idemo dalje, ostvario sam četiri-pet apsolutnih rekorda Hrvatske. Izjednačio sam triput apsolutni rekord Duje Draganje. Superzadovoljan sam”, rekao je Hribar.