Stiglo veliko priznanje za utrku CRO Race

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Manje od dva mjeseca nakon završetka jubilarnog desetog izdanja biciklističke utrke CRO Race, utrka je službeno uvrštena u ProSeries kategoriju Union Cycliste Internationale, čime je još jednom potvrđena međunarodna relevantnost i izvrsnost ovog vrhunskog sportskog događaja.

Utrka CRO Race je sada uvrštena među 40 najznačajnijih svjetskih višednevnih profesionalnih biciklističkih utrka, uz bok utrkama kao što su Presidential Cycling Tour of Turkiye, Tour of Norway, Lidl Deutschland Tour, Lloyds Tour of Britain Men, Skoda Tour de Luxembourg.

Ova jedinstvena sportska manifestacija već deset godina spaja biciklizam s onim najboljim što Hrvatska može ponuditi svijetu – iznimnim krajolicima, prirodnim bogatstvom i raznolikim vizurama koje predstavljaju Hrvatsku u najboljem svjetlu.

Ovogodišnje izdanje potvrdilo je visoku kvalitetu organizacije, a rezultati su dokazali kontinuitet dolazaka najboljih svjetskih timova i prvoklasnih natjecatelja kao što su Paul Magnier iz tima Soudal Quick-Step, dvostruki ukupni pobjednik Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) te svjetski poznati Edoardo Zambanini i Michał Kwiatkowski. Sudjelovanje izvanrednih WorldTeams i ProTeams ekipa dodatno naglašava važnost koju CRO Race ima unutar europskog biciklističkog kalendara.

U idućim izdanjima utrke povećat će se ukupni nagradni fond i UCI-jevi bodovi za natjecatelje što će zasigurno zainteresirati prestižne World Tour timove.

Priliku da još jednom uživamo u vrhunskom sportskom spektaklu iz prvih redova imamo već iduće jeseni jer će se utrka održati od 22. do 27. rujna 2026. godine.

Realizacija ovako zahtjevnog i prepoznatljivog projekta ne bi bila moguća bez snažne podrške ključnih partnera: Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske elektroprivrede, Grada Zagreba te brojnih drugih institucija i sponzora koji godinama sudjeluju u razvoju utrke.

“Od prvog izdanja cilj nam je bio stvarati utrku koja će biti organizacijski besprijekorna, sportski privlačna i turistički vrijedna. Zahvaljujem svim partnerima i sponzorima, institucijama i gradovima domaćinima, ali posebno timu koji svakodnevno radi na operativnim i logističkim detaljima. Njihova upornost i stručnost ključni su za uspjeh ovog projekta. Ulazak u višu kategoriju znači da Hrvatska 2026. dočekuje neka od najvećih imena svjetskog biciklizma, a to je ogroman iskorak za hrvatski sport i promociju naše zemlje”, ističe direktor utrke Vladimir Miholjević te dodaje kako uvrštenje u UCI-jevu ProSeries kategoriju potvrđuje status CRO Racea kao jedne od najznačajnijih cestovnih biciklističkih utrka u regiji.