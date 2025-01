Pratite na SK: Kreće završni dan Winter Cupa, dosad je bilo velikih iznenađenja!

Podijeli :

Foto: Marin Sušić

Odigrane su vrlo atraktivne utakmice u završnici 11. izdanja MC Plus Zagreb Winter Cupa te smo saznali po četiri najbolja sastava u svim kategorijama koji će se danas boriti za titulu osvajača ovog prestižnog turnira koji pratite na SK4!

Na rasporedu su bile utakmice osmine finala i četvrtfinala u najprestižnijoj kategoriji mladeži, onoj za igrače do 21 godine starosti. Polufinalne dvoboje izborili su dugogodišnji sudionici Zagreb Winter Cupa Dentstar Vios Automobili, Sportsko društvo Đurmanec, Retkovec i Max Forma.

Grupna faza posljednja je završila na Ženskom futsal turniru na kojemu su nastupile i dvije ekipe iz inozemstva. Uz ŽNK Celje koje je u dva navrata igralo finale Zagreb Winter Cupa, na turniru su nastupile i predstavnice BIH, ŽFK Sloga iz Prijedora.

Polufinale su izborile sve četiri ekipe iz zagrebačkog prstena, a to su ŽMNK Alumnus, ŽNK Dinamo, ŽMNK MC Plus Sveta Nedelja te MNK Oktogon. Djevojke iz Celja, iako nisu bile poražene na ovogodišnjem turniru, morale su se oprostiti od natjecanja. Naime, u grupi s tri sastava stvorio se krug ekipa s po dva boda i istom gol razlikom, a ŽNK Celje izvuklo je najdeblji kraj.

“Ove godine smo imale jako tešku skupinu s Dinamom i Alumnusom. Mislim da su utakmice bile vrhunske, ali mi nažalost poslije dva remija idemo kući. Doza nesreće, iako mislim da smo dobro parirale ili čak bile bolje. Vraćamo se svakako sljedeće godine ovdje da napokon uzmemo pehar koji nam je, nakon dva finala, želja podići. Nema puno ovakvih turnira u regiji, pogotovo za nas žene tako da uvijek rado dolazimo ovdje“, rekla je Sergeja Kos, kapetanica slovenskog ŽNK Celja.

Finale U-17 kategorije izborila je momčad MNK Goli Vrh MM Beton koja je u utakmici punoj preokreta slavila nad sastavom Travnog sa 4:3. Druga ekipa MNK Goli Vrh CB Kiss koja se natječe u kategoriji za igrače do 19 godina starosti poražena je u polufinalu od Poliklinike Milojević nakon raspucavanja šesteraca.

Drugi finalisti kategorije do 19 godina su igrači Mobitel Popravljaone koji su sa 4:2 svladali Butik Royalty. Vrlo zanimljiv finalni dan 11. izdanja MC Plus Zagreb Winter Cupa počinje već u 10:15 te traje sve do kasnih večernjih sati. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu podržati svoje favorite u Sportsku dvoranu Granešina, dok je za one koji nisu u mogućnosti osiguran televizijski prijenos svih utakmica na Sport Klubu 4.