Velika promjena na idućim Olimpijskim igrama u Los Angelesu

Podijeli :

Pexels

Finale utrke na 100 metara za žene bit će glavna tema prvog dana natjecanja na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., objavili su organizatori u srijedu, donoseći preoblikovani raspored koji atletiku prebacuje u prvi tjedan i daje plivačicama rijetku priliku da prisustvuju ceremoniji otvaranja.

Organizatori Igara u Los Angelesu rekli su da je do promjene došlo zbog logistike mjesta održavanja na stadionu SoFi, koji će biti domaćin dijelova svečanosti otvaranja i plivačkih natjecanja. Atletska natjecanja će se održati u LA Memorial Coliseumu i to u prvom tjednu kako bi se SoFi pretvorio u prostor gdje se mogu održavati natjecanja u vodenim sportovima u drugom tjednu.

POVEZANO Osvajao olimpijsko zlato, bio svjetski prvak, a nakon karijere će biti – poljoprivrednik!

“Želimo otvoriti s praskom”, rekla je Shana Ferguson, voditeljica sporta i organizacije igara u LA28, koja je žensku utrku na 100 metara nazvala “jednom od najgledanijih utrka Igara”.

Janet Evans, četverostruka olimpijska prvakinja u plivanju, dodala je da bi stavljanje plivanja u drugi tjedan moglo omogućiti većem broju plivača da se pridruže svečanosti otvaranja, koju mnogi obično preskaču jer natjecanje počinje sljedeće jutro.

“Postoji komponenta olimpijskog iskustva koju želimo da sportaši imaju na našim Igrama”, rekla je Evans, koja je glavni sportski direktor LA28.

Ferguson je dodala da je raspored rađen mjesecima u dogovoru s Međunarodnim olimpijskim odborom i međunarodnim federacijama, uzimajući u obzir dobrobit sportaša, televizijske programe i lokalne uvjete poput vrućine, plime i sunca za događaje na otvorenom.

“Vremenske prilike nisu uzete u obzir samo za sportaše već i za navijače”, rekla je, dodajući da je uzeta u obzir i dobrobit konja koji se natječu u konjičkim događajima.

Prvog dana također će biti dodijeljene prve medalje LA28 u ženskom triatlonu i održat će se najviše ženskih finala ikada u jednom danu, rekli su organizatori.

“Super subota” 15. dana trebala bi uključivati ​​26 dodjela medalja u 23 sporta. Očekuje se da će na LA28 žene činiti više od polovice kvota sportaša, a na tim Igrama će istaknuti novi sportovi, poput flag footballa i squasha, dok će se neki, kao što su kriket, lacrosse i baseball/softball, vratiti u program Igara.

Ferguson je kazala da LA28 planira prodati oko 14 milijuna ulaznica za 51 olimpijski sport na 49 mjesta, a javna prodaja trebala bi započeti u travnju 2026. nakon registracije u siječnju.

Organizatori su rekli da će se 77 posto natjecanja održati na već postojećim lokacijama, a 23 posto na privremenim , poput Sepulveda Basina i Long Beacha.

Natjecanja u softballu će se održati u postojećim objektima Oklahoma Cityja, potez za koji je Evans rekao da nudi uvjete “svjetske klase” i proširuje doseg Igara unutar Sjedinjenih Država.