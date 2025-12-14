Alojzije Janković najavio šahovski spektakl kojeg idućih 10 dana možete pratiti na Sport Klubu

Alojzije Janković bio je gost naše emisije Jutro SK. Janković je već nekoliko godina i naš kolega jer veliki šahovski turniri također su dio ponude Sport Kluba, a naš šahovski velemajstor sjajno se snalazi u ulozi stručnog sukomentatora. Global Chess League idućih dana možete pratiti na Sport Klubu, a novi momčadski sustav natjecanja objasnio je i prognozirao u kratkom formatu naše jutarnje emisije. Uživajte u idućih 10 dana sjajnog Rapid šaha...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
