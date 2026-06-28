Zvijezda Urugvaja potvrdila najgore prognoze: ‘Doživio sam najtežu ozljedu koju nogometaš može pretpjeti’

Nogometaša Manchester Uniteda Manuela Ugartea očekuje višemjesečna stanka nakon što je potvrđeno da je tijekom Svjetskog prvenstva zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta koljena.
Urugvajski veznjak teško se ozlijedio u utakmici protiv Španjolske u trećem kolu skupine K, koju je njegova reprezentacija izgubila.
Kobnim se pokazao završetak prvog poluvremena. Nakon što se 25-godišnjak požalio na bolove, nije mogao nastaviti susret te je s travnjaka iznesen na nosilima.
Liječnički tim urugvajske reprezentacije utvrdio je tešku ozljedu koljena, a nakon dodatnih pregleda u Manchesteru bit će poznato hoće li Ugarte morati na operaciju i kakav će biti plan njegova oporavka.
Urugvaj je natjecanje završio već u skupini s dva osvojena boda te nije izborio plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.
Veliku pozornost izazvala je i odluka Nogometnog saveza Urugvaja da reprezentaciji otkaže čarter-let za povratak kući, kao i oproštajna izjava izbornika Marcela Bielse.
“Doživio sam najtežu ozljedu koju nogometaš može pretrpjeti, i to u jednoj od najvažnijih utakmica u povijesti moje zemlje. Gledao sam kako sve završava na ovaj način, bez mogućnosti da ostanem na terenu i pomognem suigračima do posljednjeg zvižduka. To će me pratiti do kraja života”, napisao je Ugarte.
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