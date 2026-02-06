Zvijezda Bayerna potpisala novi ugovor s klubom: ‘Osvojio je sve, ali i dalje želi još’

Podijeli :

Njemački prvak Bayern u četvrtak je službeno objavio da je produljio ugovor sa svojim nogometašem Sergeom Gnabryjem, novi ugovor traje do lipnja 2028. godine.

“Gnabry je jedan od najčvršćih stupova naše momčad. Osvojio je sve, ali i dalje želi još i to ga čini pravim uzorom“, izjavio je ovim povodom sportski direktor Bayerna Max Eberl.

Profesionalnu karijeru Gnabry je počeo u Arsenalu, a potom je igrao za West Bromwich i Werder. Tijekom 2017. godine prešao je iz Bremena u Bayern, a kao član bavarske momčadi kratko je boravio na posudbi u Hoffenheimu.

Ukupno je za Bayern odigrao 311 utakmica te je postigao okruglih 100 pogodaka uz 69 asistencija. Ove sezone je u Bundesligi bio strijelac šest puta, dok je tome dodao i pet asistencija.

“Oduševljen sam zbog potpisa novog ugovora“, kratko je izjavio Gnabry koji je ujedno za njemačku reprezentaciju odigrao 57 utakmica uz 25 pogotka.

Bayern je i trenutačno vodeći na ljestvici Bundeslige te ima šest bodova više od dortmundske Borussije koja je na drugom mjestu.

