Zlomislić: Ostavili smo srce na terenu, a ja sam tu da nekada nešto i obranim

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Nogometaši Rijeke ostvarili su odličan rezultat u prvoj utakmici doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige svladavši kao gosti Omoniju u Nikoziji sa 1-0, a junaci pobjede bili su vratar Martin Zlomislić i strijelac Daniel Adu-Adjei.

“Bila je ovo teška utakmica protiv dobrog protivnika. Vidi se da su s razlogom prvi u svojoj ligi, imaju odlične pojedince. U nekim smo trenucima patili, znali smo da će oni pred svojim navijačima krenuti jako. Uspjeli smo ih primiriti i na kraju doći i do gola”, rekao je kapetan Rijeke Zlomislić za Arenasport televiziju, dok je o svom odličnom nastupu dodao:

“U europskim utakmicama treba vratar pomoći. Zato i jesam na golu da nešto obranim. Ostavili smo srce na terenu i uz podršku navijača u uzvratu vjerujem u prolazak.”