Yamal nastavlja pisati povijesti, oborio je Peleov rekord star 66 godina!

17 – Aged 17 years and one day, Spain’s Lamine Yamal is the youngest ever player to feature in a FIFA World Cup or UEFA European Championship final, surpassing Pele’s record from the 1958 World Cup (17y 249d). King. #ESPENG pic.twitter.com/wCD6wac3Zg

— OptaJean (@OptaJean) July 14, 2024