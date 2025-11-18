VIDEO / Zajc pred utakmicu Dinama s Karlovcem: ‘To je prilika da pokažemo da možemo igrati lijep nogomet’

Dinamo u srijedu od 17 sati igra svoju utakmicu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Slijedi im gostovanje u Karlovcu, a utakmicu je najavio Miha Zajc.
“Dobro nam je došlo par dana odmora. Dobro smo trenirali, atmosfera je dobra. Mislim da smo svjesni toga da u posljednje dvije utakmice nismo bili dobri. Moramo neke stvari popraviti i jedva čekam utakmicu s Karlovcem.”
Karlovac je u lošoj formi, ali očekuje vas teška utakmica.
“Mislim da će bit prava utakmica, ozbiljna utakmica. Moramo ići 100% i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu. Dobro smo se pripremili i želimo okrenuti ovaj negativan niz s pobjedom.”
Iako je prošle godine izmaknula dvostruka kruna, to je i dalje imperativ Dinama.
“Moramo okrenuti negativan niz. Karlovac je prilika da pokažemo da možemo igrati dobar i lijep nogomet. Imamo onda još mjesec dana gdje moramo pokazati našu kvalitetu i nadam se da će sve biti dobro.”
Situacija u svlačionici?
“Atmosfera je dobra. Odmor nam je dobro došao i onda smo malo jače trenirali zadnjih par dana. Spremni smo i jedva čekamo ovu utakmicu.”
