VIDEO / Union bez Juranovića slavio protiv drugoplasiranog Leipziga

U prvoj utakmici 14. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin je kao domaćin svladao RB Leipzig sa 3:1.

Sva četiri gola pala su u drugom poluvremenu, Burke (57), Ansah (64) i Skarke (90+3) su zabijali za domaće, a Gomis (60) za goste.

Josip Juranović ostao je na klupi Uniona koji je skočio na osmo mjesto sa 18 bodova, dok je RB Leipzig drugi sa 29 bodova, osam manje od vodećeg Bayerna, a jednim više od treće Borussije iz Dortmunda.