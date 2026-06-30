VIDEO / U Philadelphiji postoji veliko rivalstvo koje nema nikakve veze sa sportom, evo o čemu se radi

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Uoči nastupa Hrvatske u Philadelphije naš novinar Vedran Babić je sa svojim kolegom s N1 televizije Hrvojem Krešićem pripremio zanimljivu priču o rivalstvu u tome gradu. Iako su u Sjevernu Ameriku otišli vođeni sportom, ovo rivalstvo u Philadelphiji nema nikakve veze s tim. Vedran i Hrvoje pričali su o rivalstvu koje traje već 60 godina, a tiče se hrane. Naime, u Philadelphiji u istoj ulici postoje dva restorana koja su posebni po sendvičima sa sirom i govedinom. Riječ je o Pat's Steaks i Geno's Steaks pa su naši novinari probali sendvič iz svakog restorana kako bi ocijenili koji je bolji. Što su odlučili pogledajte u kratkom prilogu.

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