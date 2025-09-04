VIDEO / Turska u utakmici koja je imala sve porazila Gruziju i uspješno otvorila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Turska i Gruzija smještene su u jednu od šest skupina koje broje četiri reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Tako su u Gruziji te dvije reprezentacije otvorile skupine E u kojoj se još nalaze Španjolska i Bugarska. U Tbilisiju se očekivala izjednačena utakmica, a to smo na kraju i dobili te je Turska u golijadi slavila s 3:2.

Već u trećoj minuti s gosti došli do pogotka. Strijelac je bio Mert Muldur na asistenciju Realove zvijezde Arde Gulera. Dominirali su Turci i u nastavku, ali svoj drugi pogodak zabili su tek u 41. minuti. Tada je strijelac bio novi igrač Fenerbahčea Kerem Akturkoglu.

Bio je to posljednji pogodak u prvom dijelu, a nakon što su se momčadi vratile na teren, nismo trebali dugo čekati. Ponovno je strijelac bio Akturkoglu. U 52. minuti su Yunus Akgun i Akturkoglu došli u situaciju dva na jedan s vratarom Giorgijem Mamardashvilijem, a tada je Akgun nesebično uposlio napadača Fenerbahčea koji posprema loptu u praznu mrežu za 3:0.

Gruzijci su smanjili pogotkom Zurika Davitashvili, a onda im je pomogao i crveni karton Barisa Alpera Yilmaza.

Uspjeli su domaći golo Khviche Kvaratskhelije u 98. minuti. No, Turci su izdržali i na kraju s 3:2 slavili u prvom kolu kvalifikacija.

Kasnije večeras igraju Bugarska i Španjolska, a onda će za tri dana Gruzija ugostiti Bugare, a Turci Španjolce.