VIDEO / Mbeumo donio prednost Unitedu u gradskom derbiju, Dorgu povisio na 2:0!

Nakon dva poništena gola u prvom poluvremenu, Manchester Unitedu se konačno osmjehnula sreća u drugom dijelu protiv Manchester Cityja u gradskom derbiju, u 65. minuti nakon kontre zabio je Bryan Mbeumo!
Koju minutu kasnije, točnije u 76. minuti ponovno je eruptirao Old Trafford, Dorgu je povisio na 2:0!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
