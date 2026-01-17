VIDEO / Mbeumo donio prednost Unitedu u gradskom derbiju, Dorgu povisio na 2:0!

Nogomet 17. sij 202615:00 0 komentara

Nakon dva poništena gola u prvom poluvremenu, Manchester Unitedu se konačno osmjehnula sreća u drugom dijelu protiv Manchester Cityja u gradskom derbiju, u 65. minuti nakon kontre zabio je Bryan Mbeumo!

Koju minutu kasnije, točnije u 76. minuti ponovno je eruptirao Old Trafford, Dorgu je povisio na 2:0!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

