VIDEO / Trebao je ljetos prijeći u Tottenham, a sada im je zabio već peti gol u dvije utakmice

Arsenal je u nedjelju s 4:1 porazio Tottenham u sjevernolondonskom derbiju, a ponovno je ključni čovjek bio igrač koji je ljetos bio na korak od prelaska u Tottenham.

Riječ je o Eberechiju Ezeu koji je ovo ljeto Crystal Palace zamijenio Arsenalom. Međutim, prije ozljede Kaija Havertza pričalo se o njegovom mogućem prelasku u bijeli dio sjevernog Londona iako je kao mladić prošao omladinsku školu Arsenala.

Međutim, kad su Spursi bili uvjereni da će Eze prijeći kod njih, uključio se Arsenal koji ga je doveo u svoje redove. Da pitate navijače Arsenala da ocijene njegov staž u Arsenalu, mogli bi samo pogledati dvije utakmice protiv Tottenhama.

U prvoj je na Emiratesu nova “desetka” Arsenala zabila hat-trick da bi u gostujućem susretu Eze zabio još dva gola te je tako zabio pet golova u samo dvije utakmice protiv Spursa u dresu Topnika.

