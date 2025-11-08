VIDEO / Sunderland sjajnim golom Nizozemca šokirao Arsenal u posljednjim minutama susreta

Podijeli :

U 11. kolu Premier lige Arsenal je gostovao kod Sunderlanda te je nakon prvog poluvremena momčad sa sjevera Engleske vodila protiv Topnika. Ipak, Arsenal je golovima Bukaya Sake u 54. minuti i Leandra Trossarda u 74. minuti preokrenuo. Međutim, Brian Brobbey je zabio za domaće u posljednjim trenucima susreta te je Sunderland tako došao do remija na Stadionu svjetlosti.

Sunderland je poveo u prvom dijelu golom Daniela Ballarda, bivšeg Topnika koji je u sjevernom dijelu Londona proveo čak 13 godina (2007. – 2019.). Stoper je imao brojne probleme s ozljedama, ali je bio jedan od ključnih igrača u plasmanu Sunderlanda u Premier ligu.

Ipak, to vodstvo “Crnih mačaka” nije trajalo. Arsenal je furiozno otvorio drugi dio te je nakon odličnog pritiska Declana Ricea lopta došla do Bukaya Sake koji je pogodio za 1:1. Topnici su prijetili i nakon toga, a isplatilo im se to u 74. minuti kada je Leandro Trossard s lijeve strane uputio udarac. Njegov topovski pokušaj bio je prejak za vratara Sunderlanda i Arsenal je poveo s 2:1.

Nakon toga je Sunderland pritiskao, a isplatilo im se to u 94. minuti kada je Brian Brobbey zabio za 2:2 nakon gužve u kaznenom prostoru Arsenala. Tako je Sunderland otkinuo dva važna boda Topnicima koji su ovaj tjedan imali veliku priliku za odvajanje na vrhu jer se u Manchesteru u nedjelju igra veliki derbi. Manchester City će ugostiti Liverpool na Etihadu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.