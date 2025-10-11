VIDEO / Neves prvim golom za Portugal spasio Ronalda i donio pobjedu protiv Irske

Podijeli :

Portugal je u trećem kolu europskih kvalifikacija u skupini F porazio Irsku s 1:0. Bilo je to znatno teže od očekivanog jer je Caoimihin Kelleher bio sjajan na vratima Irske, ali je na kraju igrač Brentforda loše procijenio ubačaj te je Ruben Neves zabio svoj prvi gol u karijeri za Portugal te je tako donio pobjedi državi s Pirinejskog poluotoka.

Imao je Portugal mnoštvo prilika na utakmici, a najveća je bila u 75. minuti kada je Cristiano Ronaldo izvodio kazneni udarac. Ipak, njegov pokušaj obranio je irski vratar te je rezultat i dalje bio 0:0.

Međutim, Portugalci nisu odustajali te su u 91. minuti uspjeli doći do vodstva. Bivši igrač Barcelone Trincao ubacio je loptu u kazneni prostor, a tamo je nakon greške Kellehera najspretniji bio Ruben Neves koji je zabio svoj prvi gol za Portugal.

Donio je tako pobjedu svojoj reprezentaciji koja je ostala na vrhu skupine s 9 bodova, 5 više od druge Mađarska. Na trećem mjestu je Armenija s 3 boda, a posljednja je Irska s jednim.

