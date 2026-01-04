VIDEO / Prpićev Porto slavio nakon komične greške vratara i nastavio sjajan niz u portugalskoj ligi

Podijeli :

Porto je u 17. kolu teško mukom svladao Santa Claru, klub iz donjeg doma Primeira lige. Vodeća momčad portugalske lige mučila se te je nakon prvog poluvremena rezultat bio 0:0. Srećom po Porto, na otvaranju drugog dijela Samu Omorodion je komičnim pogotkom pogodio za vodstvo od 1:0. Španjolskom napadaču je domaći vratar Gabriel Batista dodao loptu u noge te je Samu to iskoristio. Podsjetio je brazilski vratar ovom greškom Lorisa Kariusa koji je u finalu Lige prvaka na sličan način "uposlio" Karima Benzemu. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata i Porto je povećao prednost nad drugoplasiranim Sportingom. Porto sad klubu iz Lisabona bježi čak sedam bodova nakon prve polovice prvenstva. Dominik Prpić nije ulazio u igru.

