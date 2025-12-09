VIDEO / Perišić se vratio nakon ozljede i asistirao protiv Atletica

Podijeli :

PSV Eindhoven je bez Ivana Perišića u početnom sastavu rano poveo protiv Atletico Madrida u šestom kolu Lige prvaka, ali su Madriđani do kraja susreta preokrenuli i slavili s 3:2.

Guus Til zabio je za 1:0 u 10. minuti da bi ipak to Nizozemci prokockali krajem prvog dijela.

U 37. minuti su se vratar Matej Kovar i Yarek Gasiorowski poigravali, a to je iskoristio napad Atletica koji je na kraju doveo Juliana Alvareza u matnu situaciju za postizanje pogotka za 1:1. Argentinac takve situacije ne promašuje te je pogodio za izjednačenje.

Početkom drugog dijela Atletico preokreće rezultat. Na odbijenu loptu natrčao je David Hancko te je zabio za 2:1.

Ubrzo je pao i treći pogodak, a ovaj put je strijelac bio Sorloth. Norveški nogometaš asistirao je kod drugog gola, a sada se i sam upisao u strijelce.

Ulaskom Ivana Perišića PSV je zabio gol, a baš je hrvatski reprezentativac upisao asistenciju za 3:2 i gol Ricarda Pepija. PSV je na kraju ipak upisao poraz s 3:2.

Atletico je ovom pobjedom skočio na sedmo mjesto Lige prvaka dok je PSV sada 19.