VIDEO / Pogledajte bakljadu u Njemačkoj koja je prekinula utakmicu na čak 17 minuta!

1860 München je u 27. kolu njemačke 3. lige slavio 2:1 protiv Erzgebirge Auea, no nakon susreta najviše će se pričati o velikoj bakljadi domaćih navijača.
U prvom dijelu vidljivost na stadionu bila je odlična, a početkom nastavka spustila se tek blaga magla.
Ipak, u 54. minuti domaći navijači priredili su masovnu bakljadu i stvorili gustu dimnu zavjesu zbog koje je utakmica prekinuta na čak 17 minuta.
Susret je kasnije ipak priveden kraju, ali u znatno lošijim uvjetima nego što su bili na samom početku.
