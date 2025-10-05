VIDEO / Podjela bodova za Erlića i Kotarskog u danskom derbiju, hrvatski vratar upisao maestralnu obranu na Parkenu

Podijeli :

U derbiju 11. kola danskog nogometnog prvenstva FC Kopenhagen i Midtjylland su odigrali bez pobjednika 1-1.

Midtjylland, jedan od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, poveo je u 19. minuti golom Franculina, a izjednačio je Munashe Garananga u 80. minuti. Isti je igrač u osmoj minuti nadoknade zaradio i crveni karton.

Za Kopenhagen je branio Dominik Kotarski, dok je goste od 30. minute zaigrao hrvatski stoper Martin Erlić.

Vrijedi istaknuti i sjajnu obranu hrvatskog vratara nakon sat vremena igre, mnogi su vidjeli loptu u golu, ali Kotarski je intervenirao maestralno.

Na vrhu ljetvice je Aarhus sa 26 bodova, Midtjylland je drugi sa 22 boda, dok Kopenhagen na trećem mjestu ima 21 bod.

Midtjylland uz Dinamo, Aston Villu, Bragu, Lyon, Lille i Porto nakon dva kola Europske lige ima šest bodova. Ogled Midtjyllanda i Dinama na rasporedu je 29. siječnja u Danskoj u sklopu posljednjeg, osmog kola.

S druge strane Kopenhagen nastupa u Ligi prvaka, u prva dva kola osvojio je jedan bod i trenutačno drži 28. mjesto od 36 klubova.