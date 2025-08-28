VIDEO / Pajvot: Netko od ovih šest klubova igrat će finale LP, a Rijeka sigurno neće riskirati

Podijeli :

Gostujući u emisiji Jutro SK komentator Sport Kluba Josip Juraj Pajvot najavio je ždrijeb Lige prvaka i uzvratni susret playoffa Europa lige između PAOK-a i Rijeke.

U četvrtak u 18 sati u Monte Carlu na rasporedu je ždrijeb središnje faze Lige prvaka. Za Josipa Juraja Pajvota favoriti su jasni.

“PSG kao aktualni prvak, Bayern se još i pojačao s Diazom, a vratit će mu se i Musiala, zatim Real i Barcelona te Liverpool i Arsenal. Netko od tih šest klubova igrat će finale. Manchester City ove sezone neće moći napraviti iskorak, a neće biti ni iznenađenja kao Inter lani”, rekao je Pajvot kolegi Bruni Rogliću u emisiji Jutro SK.

Završni dan kvalifikacija donio je sreću i proboj u Ligu prvaka Kopenhagenu, Qarabagu, Club Bruggeu i Benfici, a prije toga i nekim ‘egzotičnim’ klubovima poput Pafosa i Kairata.

“Svašta mi je prolazilo kroz glavu kad sam vidio koji sve klubovi igraju Ligu prvaka. Svaka čast Pafosu, ali oni su legija stranaca satkana od igrača sa svih strana svijeta. Zvezda je trebala izgledati ozbiljnije, kvalitetnija je, ali će morati igrati Europa ligu kao Dinamo. Kairat? Drago mi je da ima novih momčadi iako su oni nevjerojatno udaljeni od Europe. Fascinantno mi je da momčad Brendana Rodgersa, Celtic, 210 minuta ne zabije ni jedan gol, a oni dominiraju u Škotskoj, efikasni su i igraju napadački. Drago mi je zbog Kotarskog i Kopenhagena iako mi je žao što nije otišao u veći klub.”

Pajvot se kratko dotaknuo i prolaska Benfice protiv Fenerbahčea.

“Fenerbahče s Mourinhom ne igra ništa. Samo na individualnu kvalitetu.”

U četvrtak Rijeka igra revanš playoffa Europa lige protiv PAOK-a. Iz prve utakmice na Rujevici hrvatski prvak brani prednost 1:0.

“Sjećam se utakmice na Maksimiru Dinamo – PAOK gdje je Dinamo odigrao odlično, ali u Solunu se nije sastao s loptom. Atmosfera je na Toumbi fenomenalna. PAOK ima kvalitetne pojedince, ali mi se čini kako trener ponekad i previše rotira igrače. U Rijeci su igrali loše i ne vjerujem da će opet odigrati tako. Rijeka ima sjajnog Fruka i dobru obranu, mora izdržati početni pritisak i ne smije si pucati u nogu kao u nekim ranijim utakmicama. PAOK je favorit, a Rijeka sigurno neće ništa riskirati”, zaključio je Pajvot.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.