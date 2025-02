VIDEO / Ovakav autogol još niste vidjeli, što radi golman Sportinga?!

Podijeli :

Sporting Lisabon i FC Arouca odigrali su 2:2 u 22. kolu portugalske nogometne lige, u utakmici prepunoj uzbuđenja i nesvakidašnjih trenutaka.

Gosti su do vodstva došli već u 8. minuti, i to nakon nevjerojatnog autogola golmana Sportinga Rui Coste, koji je svojom nespretnom reakcijom nasmijao, ali i šokirao domaće navijače. Sporting se brzo oporavio i izjednačio preko Conrada Hardera u 17. minuti, no Arouca je ponovno preuzela vodstvo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je Henrique Araujo realizirao kazneni udarac u 45. +5. minuti.

U nastavku utakmice, Sporting je nastavio pritiskati i dominirati, što im se isplatilo u 74. minuti, kada je Francisco Trincão zabio za konačnih 2:2.