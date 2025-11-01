VIDEO / Arsenal oborio rekord Premier lige i povećao prednost na vrhu

Podijeli :

U 10. kolu Premier lige Arsenal je na gostovanju porazio Burnley s 2:0 golovima Viktora Gyokeresa i Declana Ricea.

Do važnog vodstva Topnici su stigli u 14. minuti. Oni koji prate Arsenal već mogu pogoditi kako su zabili gol. S lijeve strane je korner izveo Declan Rice, lopta je potom došla do Gabriela Magalhaesa koji pronalazi Viktora Gyokeresa koji s minimalne udaljenosti glavom pogađa za 1:0. Bio im je to osmi gol nakon udarca iz kuta ove sezone. Najviše je to u povijesti nakon prvih 10 kola.

Arsenal je do kraja poluvremena i povećao prednost. Ovaj put nisu zabili iz prekida, ali jesu iz ubačaja. U 35. minuti je lopta došla do Leandra Trossarda koji je potom pronašao Declana Ricea, a jedan od najvažnijih igrača Topnika tada pogađa za 2:0 na poluvremenu.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka te je Arsenal povećao prednost na vrhu. Drugom Bournemouthu bježe sada sedam bodova dok su ispred najvećih rivala Manchester Cityja i Liverpoola na +9 i +10.

