VIDEO / Mišković se rasplakao kad je pričao o dopredsjedniku Rijeke, a stigla je i još jedna tužna vijest

HNK Rijeka

Emotivno je bilo u četvrtak u Rijeci.

Aktualni prvak Hrvatske promijenio je ime trening kampa, koji sad nosi ime Trening kamp HNK Rijeka Dean Šćulac. Promjena je napravljena u čast dugogodišnjem dopredsjedniku Rijeke, koji je u 55. godini preminuo u listopadu ove godine.

“U četvrtak, 13. studenoga, ispred klupskih ureda održana je svečanost otkrivanja spomen-ploče povodom službenog preimenovanja trening kampa HNK Rijeka, koji od sada nosi ime Trening kamp HNK Rijeka Dean Šćulac.

Svečanosti je prisustvovalo izaslanstvo Hrvatskog nogometnog saveza, predvođeno predsjednikom Marijanom Kustićem, izbornikom Zlatkom Dalićem te reprezentativci s kapetanom Lukom Modrićem. Uz njih, događaju su nazočili i predstavnici lokalne samouprave, župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović i gradonačelnica Grada Rijeke Iva Rinčić.

Poseban značaj svečanosti dala je prisutnost obitelji Šćulac, koja je zajedno s brojnim Deanovim prijateljima i predstavnicima kluba obilježila trenutak upisan u identitet HNK Rijeka.

U ime kluba prisutni su bili predsjednik Damir Mišković i članovi Uprave HNK Rijeka, uz radnu zajednicu, stručne stožere i brojne članove Škole nogometa HNK Rijeka, koji su svojim dolaskom dodatno naglasili važnost ovog događaja za cijelu riječku nogometnu obitelj.

Preimenovanje trening kampa donijeto je kao priznanje dugogodišnjem članu Uprave, čiji je doprinos bio ključan u razvoju klupske infrastrukture i realizaciji strateških projekata. Trening kamp na Rujevici, izgrađen uz veliku posvećenost i stručnost, danas je prepoznat kao jedan od najmodernijih i najfunkcionalnijih u regiji te predstavlja temelj razvoja svih selekcija kluba.

‘Deanovo ime ostat će zlatnim slovima ne samo HNK Rijeka već cijelog hrvatskog nogometa. Nastavljamo dalje putem koji nam je Dean pokazao, kroz sportski život i vrijednosti koje je slijedio’, rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Ispred Grada Rijeka okupljenima se obratila gradonačelnica Iva Rinčić. ‘Broj osoba koje su se okupile najviše govori o veličini Deanove osobe. Dean je dao svoje srce, ne samo za ovaj stadion, nego za sport u Rijeci.’

U ulozi župana Primorsko-goranskog, ali prije svega Deanovog prijatelja, obratio se i Ivica Lukanović. ‘Bila mi je privilegija i veselje u jednom periodu inspiracije biti dio izgradnje ovog velebnog projekta. Osim Damira Miškovića, iza projekta izgradnje trening kampa i stadiona HNK Rijeka najčvršće je stajao Dean Šćulac. Ozbiljan i mudar čovjek, osoba koja ulijeva povjerenje i koja završava poslove. A takvih nema puno! Tihi ljudi koji često odu prerano, a drago mi je što je Dean obilježen na ovakav način i da će se dugo pamtiti.’

Prisutnima se pokušao obratiti i predsjednik HNK Rijeka Damir Mišković. Kroz suze je uspio tek izustiti ‘Dean je bio dobar prijatelj’ nakon čega su ga svladale emocije.

Otkrivanjem spomen-ploče, naziv Trening kamp HNK Rijeka Dean Šćulac zauvijek je upisan u povijest kluba kao trajni simbol zahvalnosti i utemeljenja izvrsnosti na kojoj HNK Rijeka gradi svoju budućnost”, stoji u objavi Rijeke.

Danas je Rijeka objavila i kako je preminula majka Damira Miškovića, Anna.

“Anna je, baš poput pokojnog supruga Šime, bila veliki navijač Rijeke. Svojom je prisutnošću uvijek podsjećala da ljubav prema klubu nema dobne granice – bila je velika potpora našem predsjedniku na putu prema velikim uspjesima Rijeke.”