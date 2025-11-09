VIDEO / Manchester ‘razbio’ Liverpool na Etihadu i smanjio zaostatak za Arsenalom

Podijeli :

U 11. kolu Premier lige odigran je veliki derbi između Manchester Cityja i Liverpoola. Očekivala se izjednačena utakmica, ali na kraju je Manchester rezultatski nadigrao Redse. Unatoč promašenom kaznenom udarcu Erlinga Haalanda, City je došao do vodstva. Strijelac je bio Norvežanin u 29. minuti da bi Liverpool izjednačio u 38. minuti. Ipak, gol Virgila van Dijka je poništen zbog Andrewa Robertsona koji se nalazio u zaleđu i tako ometao Gianluigija Donnarumma. Do kraja poluvremena je City povećao prednost golo Nice Gonzaleza, a onda je u drugom dijelu Jeremy Doku 'nokautirao' Liverpool. Tako je Manchester City slavio s 3:0 te je smanjio zaostatak nad Arsenalom na -4 jer su Topnici ispustili pobjedu protiv Sunderlanda u gostima.

