VIDEO / Mamić o Cannavaru: ‘On nema reputaciju da vodi tako veliki klub kao što je Dinamo!’

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Gosti nove epizode emisije Kida show koji se emitira na Sport Klubu, uz domaćina Duška Vujoševića, bili su Zdravko Mamić, Željko Tanasković i Toplica Spasojević. Pripremila: Maja Todić

Na pitanje kako komentira dolazak Fabia Cannavara na klupu Dinamo Mamić je odgovorio:

“Nisam ja vidoviti Milan, da bih znao što to može donijeti. Bio sam protiv dolaska Cannavara, jer ona nema trenersku reputaciju da vodi tako veliki kluba ko što je Dinamo. Bio je najveći igrač, takvog nismo imali, doduše jesmo to je Modrić. Premalo je vremena da bi on znao bilo što o omladinskoj školi koju spominjete, njega to zanima kao lanjski snijeg. On može biti prvi jer Dinamo ima toliko širok kadar koji vrijedi 70 milijuna eura da ne bi osvojio naslov prvaka. To bi svatko osvojio.”

