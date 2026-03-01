VIDEO / Majerov Wolfsburg pred ispadanjem: Stuttgart im ‘uvalio’ četiri komada i zadržao ih na pretposljednjem mjestu

Podijeli :

U 24. kolu njemačke Bundeslige VfB Stuttgart ugostio je VfL Wolfsburg za koji igra hrvatski reprezentativac Lovro Majer. Vukovi su stigli kao pretposljednja ekipa lige, a tamo su i ostali jer ih je Stuttgart svladao s uvjerljivih 4:0.

Wolfsburg je držao egal tek do 21. minute kada je Deniz Undav zabio za 1:0 Stuttgarta. Devet minuta kasnije je za 2:0 pogodio Jamie Leweling, a isti igrač bio je strijelac i u 42. minuti za 3:0 Stuttgarta na poluvremenu.

U drugom dijelu je Stuttgart stao na loptu pa su zabili tek jedan gol. Njega je postigao Nikolas Nartey u 95. minuti je značilo da su s 4:0 upisali pobjedu u Bundesligi.

Stuttgart je ovim slavljem ostao na četvrtom mjestu s pet bodova više od petog RB Leipziga dok je Wolfsburg u velikim problemima. Klub Lovre Majera, koji je izašao na poluvremenu, ostao je na pretposljednjem mjestu sa samo 20 bodova te im potpuni spas bježi tri boda, a doigravanje za 2. Bundesligu dva.

U sljedećem kolu Vukovi dočekuju HSV Luke Vuškovića.

