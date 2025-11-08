VIDEO / Livakovićeva konkurencija sačuvala čistu mrežu u važnoj pobjedi Girone

Podijeli :

U 12. kolu španjolske La Lige Girona, čiji je član Dominik Livaković, je ugostila Deportivo Alaves s nadom da pobjegnu iz zone ispadanja. U tom naumu su uspjeli jer su na domaćem terenu slavili s 1:0. Jedini pogodak na utakmici zabio je Viktor Tsygankov u 16. minuti. Jedan od ključnih igrača na utakmici bio je Gironin vratar i Livakovićeva konkurencija Paulo Gazzaniga koji je upisao pet obrana. Argentinac je bio jedan od najbolje ocijenjenih pojedinaca u dresu katalonske momčadi.

