VIDEO / Leipzig upisao drugu najveću pobjedu u Bundesligi

U posljednjem subotnjem susretu 13. kola Bundeslige nogometaši Eintrachta su u uvjerljivom nastupu posve nadigrali Eintracht i na domaćem terenu slavili 6:0.

Leipzig je potvrdio drugo mjesto na ljestvici te je ponovno osam bodova iza vodećeg Bayerna . Eintracht je i dalje na sedmom mjestu ljestvice.

Već u petoj minuti Harder je zabio za 1:0, dok je nakon pola sata igre Baumgartner povećao na 2:0. Potom je na scenu stupio Diomande koji je u 47. i 55. minuti zabijao za 3:0 i 4:0. U 62. minuti Raum je bio precizan s bijele točke za 5:0, dok je Diomande kompletirao hattrick u 65. minuti za konačnih 6:0.

Ovo je Leipzigu druga najveća pobjeda u Bundesligi, protiv Augsburga slavili su također s 6:0 prije dva mjeseca i protiv Mainza su slavili 8:0 2019. godine.

