VIDEO / Kramarićeva momčad primila komičan gol, hrvatski reprezentativac od suca zahtijevao faul

U tijeku je utakmica Union Berlina i Hoffenheima. Nakon prvog dijela rezultat je bio 2:0 za Hoffenheim da bi na početku drugog poluvremena Union bizarnim pogotkom smanjio na 2:1. Nakon jednog dugog izvođenja auta nastala je pomutnja u petercu Hoffenheima, a na kraju se najbolje snašao Ilyas Ansah koji je ugurao loptu u mrežu. Tražili su Kramarić i njegovi suigrači prekršaj na vratrau Oliveru Baumannu, ali sudac je ostao nijem i pogodak je vrijedio. Srećom po Hoffenheim, ubrzo su zabili pogodak za 3:1 u poništili povratak Uniona.

